4 escapades à faire en Montérégie

À la recherche d’activités pour le week-end ou d’un endroit original pour vos vacances? La Montérégie est une région gigantesque avec une foule d’activités tant culturelles que plein air. Voici quelques idées à ajouter à votre agenda estival.

1. Découvrir un lieu historique

Après une fermeture de cinq ans pour travaux majeurs, le lieu historique national du Fort-Lennox à Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix rouvre ses portes pour le plus grand plaisir de tous. À moins d’une heure de Montréal, cette sortie est autant pour les adultes que pour les enfants. Sautez à bord du bateau vers l’île puis découvrez la nouvelle exposition «Passages, une île aux mille visages» et apprenez-en plus l’histoire des militaires de l’île, le quotidien des familles de service et les femmes en garnison. Les billets sont en vente à partir de 18,50$ par adulte ou 43,00$ pour une famille de 2 adultes et 3 enfants.

2. Expérience gourmande

Courtoisie

Une soirée zen accompagnée d’une expérience gastronomique hors du commun, c’est ce que vous propose le nouveau forfait «Gastronomie en soirée» au Strom Spa Nordique Mont Saint-Hilaire. À partir de 17h, profitez des bains, des aires de détente, des saunas et de la piscine. Puis, à l’heure de votre réservation, rendez-vous au Restaurant Nord pour une entrée ou un dessert au choix, une assiette nordique et un verre de vin. Le forfait est offert à 84$ par personne ou 164$ pour deux personnes et est offert dans la plupart des Strom Spa Nordique du Québec (location de peignoir, serviette et casier inclus).

3. Les arts du cirque en vedette

Le théâtre Massueville est la destination estivale pour découvrir les arts du cirque sous toutes leurs coutures. «Fredolini le clown», «Kalabazi», «Mana Cirque + Illusions», «Animal du Cirque Alphonse», ne sont que quelques-uns des spectacles à l’affiche ces prochains mois pour divertir toute la famille. Art clownesque, illusionniste, comédie et poésie, les billets débutent à 25$ seulement.

4. Un nouvel hébergement

Courtoisie

Le Domaine international de Rouville est une destination en soi. Plages, restaurant, salle de spectacles et... de tout nouveaux prêts-à-camper Coolbox où passer un séjour des plus agréables. Avec deux grands lits, une cuisine complète, espace salon et table à pique-nique pour profiter des belles journées d’été, ces mini-maisons sont confortables, modernes et au cœur du centre de villégiature.

Courtoisie

Courtoisie