SIMARD, Marcel



Au C H U - C H U L de Québec, le 22 juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marcel Simard, époux de feu madame Lise Renaud, fils de feu dame Thérèse St-Pierre et de feu monsieur Maurice Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie et Martine (Martin Cassivi); sa soeur Cécile (feu Rosaire Simard), sa belle-sœur Lise Poirier (feu Maurice Simard); son beau-frère Maurice Junior Renaud et ses belles- soeurs: Johanne et Line Renaud ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation des cendres avec la famille au cimetière Saint-Charles.