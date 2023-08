NÉRON, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Néron décédé à la Maison du Littoral de Lévis le 7 août 2023 à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Hélène Gadreau. Le fils de feu Roméo Néron et de feu Gisèle Savard. Natif du Lac Saint-Jean il résidait à Saint-Agapit.Il laisse derrière lui son épouse Hélène, ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs, autres parents et ami(e)s parcourir leur destin sans sa présence. Nous tenons à remercier tous ces Êtres chers qui l'on aimé et supporté durant son cheminement sans frontière, sans limite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Maison de soins palliatifs de Lévis au www.mpsdulittoral.com