SIMARD COUTURE, Denise



À son domicile, le 4 mars 2023, à l'aube de ses 76 ans, est décédée subitement dame Denise Simard Couture. Elle était la fille unique de feu dame Cécile Laplante et de feu monsieur Adélard Simard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9 h à 11 h 45.La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en visitant le site de la coopérative funéraire des Deux Rives. Outre son conjoint Claude Couture, elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Sophie Lavigne), Benoît (Véronique Tremblay) et Simon (Joanne Machin), de même que ses petits-enfants : Marie-Laurence, Gabrielle, Alex, Karel, Léa, Eloise et Zoe. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jacques Couture (Ginette Roy), ses belles-sœurs : Marie-Paule (feu Maurice Trottier) et Suzanne Renaud (feu André Couture), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.