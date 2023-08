AUDET-CLOUTIER, Liliane



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'une femme exceptionnelle, Liliane Audet-Cloutier. Elle est la fille de monsieur Martin Cloutier et de madame Nathalie Audet. Elle est la conjointe de monsieur Dany Desrosiers. Outre ses parents et son conjoint, elle laisse dans le deuil sa sœur : Alexandra (Eric Lachance), ses neveux et sa nièce : Nolan, Marguerite et Justin; son beau-fils Lewis. Elle laisse aussi dans le deuil sa grand-mère : Pierrette Gadoury (Mémé); ses oncles et tantes, cousins et cousines, ses nombreux et précieux ami(e)s, ses collègues ainsi que son fidèle ami Bud. La famille a confié madame Audet-Cloutier au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA de Québec (https://spadequebec.ca/).