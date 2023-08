L'HEUREUX, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 août 2023 à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Michel L'Heureux, époux de dame Carmen Racine. Il était le fils de feu monsieur Gilbert L'Heureux et de feu dame Marie-Jeanne Lachance. Il demeurait à Québec autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h à 10h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans une grande peine outre son épouse Carmen, ses fils, son gendre et sa belle-fille : Vincent (Patrick Blais), Jérôme (Sandra Demers); ses petits-enfants: Daphnée, Chloé, Éloyk, Évan et Lee-Am; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jacques, Louisette (Robert Boutet), Colette, Clément (Michelle Baillargeon), Aline (René Gervais), Claude (Solange Habel), feu Véronique, Gisèle (Paul-André Despatis), Gaétan (Francine Pelchat), Yvon (Guylaine Boucher), Claire, Denis et Johanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine : Suzanne (Albert Lachance), Pauline (Jules-Aimé Lachance), feu Jean-Guy (Thérèse Bilodeau), Monique (feu Rosaire Lachance), André (Yvette Lachance), feu Jacques (Nicole Laliberté), Lise (feu Réal Rouillard), Claire (Yvon Leclerc), Jean-Paul (Sylvie Guay), Denis (Martine Paradis), Réjean, Jules (Diane Moffet) et Carole (Daniel Giroux). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et plus particulièrement le département des soins palliatifs. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/