60 ans de mariage

Photo fournie par la famille

La journée d’aujourd’hui marque le 60e anniversaire de mariage de Louise Lessard et Jean-Louis Doyon de Saint-Joseph-de-Beauce. Marié le 10 août 1963 à l’église de Saint-Joseph, le couple, uni et toujours amoureux, est un exemple de respect, de complicité et de courage pour ses 4 enfants, 10 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants (2 autres sont en route). Jean-Louis et Louise ont été producteurs agricoles sur la ferme appartenant à la famille Doyon depuis 1742, soit plus de 280 ans. La famille a pris la relève depuis. Encore aujourd’hui, à 81 ans, Jean-Louis passe le plus clair de son temps à la ferme pour bûcher et scier du bois. Louise a toujours été très impliquée dans sa communauté au sein de différents regroupements (Filles d’Isabelle, Fermières, Coin d’entraide). Elle a même fondé un club de marche à Saint-Joseph à l’âge de 74 ans. Ensemble, ils aiment faire des balades en auto, visiter la famille et sortir au restaurant. Félicitations à vous deux.

Nouvelle plateforme

Capture d’écran Arrêts Gourmands

C’est après plusieurs mois de travail que les dirigeants de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) ont mis en ligne un nouveau site internet pour les Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches (arretsgourmands.ca). Le moteur de recherche vous permettra de créer des itinéraires de visite sur l’application Google Maps, de sélectionner des entreprises et ainsi d’organiser une journée personnalisée, unique en Chaudière-Appalaches. Ayant les mêmes lettres d’appel, taca.qc.ca, le nouveau site se distingue par sa capacité d’informer efficacement l’internaute qui recherche des infos sur le secteur agroalimentaire de la région.

Dans une ferme près de chez vous

Photos prises sur le site de Festifraîches

L’événement estival qui célèbre les producteurs de fraises et framboises (Les Festifraîches) sera de retour du 18 au 20 août et mettra de nouveau en lumière les producteurs d’ici, renommés pour leur offre agrotouristique, qui ouvriront leurs portes aux familles et aux passionnés de gastronomie. Durant ce festival gourmand, vous pourrez profiter d’un programme diversifié avec : mini-marchés éphémères, découvertes et ateliers culinaires, activités pour les enfants, musique, et plus encore. Cette année, il sera possible de découvrir la ferme Polyculture Plante (photo) du 8684 chemin Royal, Sainte-Pétronille, à l’île d’Orléans, mais aussi, en Chaudière-Appalaches, Potager Therrien de Saint-Sylvestre, la Ferme Jarold de Saint-Charles-de-Bellechasse, la Ferme Genest de Saint-Nicolas (photo), le Domaine le Cageot de Jonquière et la Ferme Bourdages Tradition de Saint-Siméon-de-Bonaventure, en Gaspésie. Détails au festifraiches.com.

Anniversaires

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Olivier Dion (photo), chanteur québécois révélé à Star Académie en 2012 et co-animateur de L’île de l’amour à TVA, 32 ans... Kylie Jenner, personnalité américaine des médias, mannequin, fondatrice et propriétaire de la société de cosmétiques Kylie Cosmetics, 26 ans... Josey Arsenault, animatrice radio... Mathieu Roy, entraîneur des défenseurs avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches de Ligue de Hockey Junior AAA du Québec, 40 ans... Antonio Banderas, acteur espagnol, 63 ans... Florent Vollant, chanteur innu, 64 ans... Guy Richer, animateur et comédien québécois, 69 ans... Rémy Girard, comédien et acteur québécois (Les invasions barbares), 73 ans... Louise Forestier, chanteuse actrice et comédienne, 80 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 10 août 2022 : Julian Klymkiw (photo), 89 ans, gardien de but qui n’a disputé que deux matchs de la Ligue nationale de hockey, un pour pour les Rangers de New York et l’autre pour les Red Wings de Détroit pendant la saison 1958-1959... 2021 : Tony Esposito, 78 ans, ancien gardien de but des Blackhawks de Chicago et du Canadien de Montréal qui a montré une fiche 418-302-148 en carrière, entre 1968 et 1984, ayant signé 74 jeux blancs. Il a remporté trois fois le trophée Vézina... 2021 : Maki Kaji, 69 ans, l’homme qui a popularisé le sudoku en lui donnant son nom japonais dans les années 1980... 2016 : Maurice Ampleman, 92 ans, qui a servi 12 ans (1969-1981) comme conseiller municipal de la Ville de Lévis... 2015 : « Buddy » Baker Jr., 74 ans, pilote américain NASCAR et commentateur sportif... 2014 : Frédéric Metz, 70 ans, graphiste, professeur, auteur, communicateur aussi appelé le pape du design au Québec... 2013 : Jean-Gilles Jutras, 86 ans, chroniqueur et écrivain œnologue et ambassadeur du vin au Québec... 2013 : Eydie Gormé, 84 ans, chanteuse américaine (Blame It On The Bossa Nova)... 2008 : Isaac Hayes, 65 ans, légende américaine de la musique soul... 2001 : Lou Boudreau, 84 ans, ancien joueur et gérant de baseball... 1995 : Jacques Couture, 65 ans, prêtre et politicien.