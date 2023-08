DESMEULES, Henri



Le 31 juillet 2023 est décédé au Centre d'hébergement St-Brigid's Home, Henri Desmeules âgé de 84 ans. Il était le fils de feu madame Isabel Brophy et de feu monsieur Gabriel Desmeules ainsi que l'ex-époux de feu Monique Pettigrew.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lise Plamondon; ses filles : Michèle, Suzanne (Bertrand) et Valérie (Sadok); ses petits-enfants : Aurélie, Arielle et Luka, ainsi que des cousins, neveux, nièces et amis. Son humour particulier, son grand amour de la nature ainsi que sa bienveillance et son dévouement dans l'exercice de son métier en tant qu'anesthésiste, sont des qualités qui ont marqué les gens qu'il a côtoyés tout au long de sa vie. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont par la suite. Sincères remerciements au personnel dévoué du Centre d'hébergement St-Brigid's Home pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.