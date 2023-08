DUPUIS, Reinelde Bélisle



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 1er août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Reinelde Bélisle, épouse de feu monsieur Alphé Dupuis, fille de feu madame Simone Dumont et de feu monsieur Armand Bélisle. Elle demeurait à Québec.Afin de respecter les volontés de madame Bélisle, il n'y aura pas de condoléances.Elle laisse dans le deuil, son fils Jean-François (Nathalie Tremblay); ses petites-filles : Christine, Évelyne et Catherine (Maxime); son arrière-petits fils Lucas; ses frères et sœurs : feu Roger (Georgette Frank), Armande, Laura (Robert Blanchette), Armand Jr., Jacqueline, Michel (Lise Pelletier) et Jean-Paul; son beau-frère de la famille Dupuis : Feu Robert (Nicole Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 Av. du Président-Kennedy, Montréal, QC H3A 3S5. Tél. : 1 866-343-2262, site web : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr