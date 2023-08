PROULX, Hélène Mercier



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 juillet 2023, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Hélène Mercier, épouse de feu monsieur Jean-Paul Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Georges Mercier et de feu dame Exélia Langevin. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au, jour des funérailles, à compter de 11h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Dorothée (Denis Trottier), Denis (Linda Blais), Clément, André (Sylvie Côté), Lyne (Gaétan Leroux), Colombe (Daniel Pelletier), feu Lorendy, ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Marie-Ange (feu Roméo Gaudreau), feu Henri-Paul (Monique Coulombe), feu Marcellin, Georgette (feu Fernand Boulet), Suzanne (feu Gaston Lamontagne), Pauline (feu Robert Cloutier), feu Gervais (Lisette Godbout). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx: feu Émilien (feu Marcelle Boulet), feu Adélaïde (Gilles Guenette), feu Génévra (feu Wilson Gaudreau), feu Saluste (feu Monique Langelier), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille désire remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes), du C.L.S.C. D'Youville et de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que le Dr Renaud Asselin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam.La direction des funérailles a été confiée à la