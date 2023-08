NADEAU, Caroline



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 13 juillet 2023, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Caroline Nadeau. Elle était la fille de monsieur Gilles Nadeau (Diane Campagna) et de feu madame Louise Beaumont. Elle demeurait à Québec.Outre son père et sa belle-mère, qui a été une seconde mère pour elle, elle laisse dans le deuil son frère Pierre Nadeau ainsi que Mélissa Campagna (Hugues Normand) qu'elle a toujours considérée comme sa sœur. Sont également laissés dans le deuil ses tantes, oncles, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Un merci spécial au personnel du CHSLD, tout particulièrement aux infirmières Marie-Claude Deslauriers et Annabelle Bourassa pour l'empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.