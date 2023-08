MATHIEU, Grégoire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Grégoire Mathieu, fils de feu Odilon Mathieu et de feu Juliette Martineau. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h50.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Rachel (feu Maurice Fournier), Denise, Marc (Ginette Barrette), Richard (Diane Cossette), Nicole (Gaétan Tremblay), Robert, Fernand (Johanne Gagné) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.