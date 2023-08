LAROSE, Jean-Guy



Au CHSLD Sacré-Cœur, le 3 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Larose. Il était l'époux bien-aimé de madame Francine Banville. Il était le fils de feu monsieur Gérard Larose et de feu madame Madeleine Ruel. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Julie (Guy Ouellet) et Annie (Marco Coderre); son petit-fils : Félix (Anasoleil Dubois). Il laisse aussi dans le deuil ses frères : Denis, Michel (Collette) et feu André (Denise). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Banville ainsi que des neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Larose au :La famille tient à dire un grand merci à toute l'équipe soignante du 3ième étage et des soins palliatifs du CHSLD Sacré-Cœur de Québec qui a démontré un dévouement professionnel et exceptionnel pour la qualité des soins prodigués à monsieur Larose. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.