DUMONT, Benoit



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 17 juin 2023, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédé monsieur Benoit Dumont, époux de madame Monique Deschênes, fils de feu monsieur Mathias Dumont et de feu madame Irène Blais. Il demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances auMonsieur Dumont laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Caroline et Jean-François (Sylvie Marcotte); ses petits-enfants : Rosalie Poirier et Matthias Dumont Vermette. Il était le frère et le beau-frère de Jean-Guy (feu Ginette Béland), Jacques (Colette Vézina), Lucille (Régis Pitre), Ginette, Francine (Gérard Van Eden), Jeannine (feu Ernest Samson), Gisèle, feu Céline. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec, pour son soutien, la qualité de ses soins et sa grande humanité. Compensez l'envoi de fleur par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca, ou à la SPCA