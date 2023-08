LANOIX, Julien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 août 2023 à l'âge de 87 ans est décédé, entouré par tout l'amour des siens, Monsieur Julien Lanoix. Il était l'époux de Madame Germaine Garon et demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Sylvie (Bastien Banville), Eric (Natalie Lanoix), ses petits-enfants : Laurence Banville (Gabriel Benoît-Hamel), Édouard Banville (Peter Andrews), ses frères et sœurs : feu Luc (feu Simone Ricard), Léon, Viateur (Rollande Massicotte), Denise, Wilfrid (Lise Houle), Cécile (Patrice Cyr), feu Isidore (feu Hélène Gauthier), Claire, Yves (Sylvie Tellier), ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaston Garon (Lucille Gagnon), Luc Garon (Josée Lauzier), André Garon (Madeleine Lindsay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement le Dr Michel Tremblay et tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour toute leur gentillesse, leur dévouement et la qualité des soins prodigués à Monsieur Lanoix. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'attention des soins palliatifs de la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/ La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.