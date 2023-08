PROULX, Marcel



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 29 juillet 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Proulx, fils de feu madame Marie-Louise Ross et de feu monsieur Nazaire Proulx. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Josée Vachon), Marie-Josée (Éric Asselin) et Caroline (René Houle); ses petits-enfants: Audrey, Samuel, Laurie et Jennifer; son arrière-petite-fille Miesha, sans oublier la mère de ses enfants, Rachel Fraser; ses sœurs : Yolande, Aline et Anita (Walter) et sa belle-sœur Gisèle, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Marcel est allée rejoindre ceux et celles qui l'ont précédé et qu'il aimait dont ses frères et sœurs: Nellie (Germain), Jeannette (Alphonse), Gilberte (Edmond), Madeleine (Gérard et Benoit), Fernand, Marius (Adrienne), Bertrand (Lise), Noëlla (Auguste), Lucette (Gérard et Roch), ses beaux-frères Paul et Fernand, ainsi que ses parents et ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière Saint-Charles. La famille remercie le centre hospitalier et CHSLD Christ-Roy pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC . Des formulaires seront disponibles sur place, sites Web: Société Alzheimer de Québec: https://www.societealzheimerdequebec.com/, fondation des maladies du cœur et de l'AVC: https://www.coeuretavc.ca/