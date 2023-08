MARCEAU, Gaston



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gaston Marceau, survenu à Québec le 8 juin 2023, à l'âge de 80 ans. Il était le conjoint de madame Lorraine Clusiau, le fils de feu Rose Tremblay et de feu Adélard Marceau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil le fils de celle-ci, Christian Gosselin (Valérie Turcotte); ses petits-enfants : Charles et Julianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clusiau; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Il s'en est allé rejoindre ses frères et ses sœurs : Diane (feu Yolland Flamand), Thérèse (feu Charles Dumais), Raymond (feu Monique Robitaille), Alcide (feu Yvette Thériault), Annette (feu Roland Dumais), Lucienne (feu Dr Joseph-Édouard Richard), Fernand (feu Yolande Thériault), Cécile (feu Jean-Marie Castonguay), Rolande (feu Armel Flamand), Lucien (feu Valéda Leclerc), Estelle (feu Hubert Gouin) et Roland (Henriette Lachance). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294.https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.