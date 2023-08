ROBITAILLE, Jeannine Brown



À la résidence Cardinal-Vachon, le 6 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeannine Brown, épouse de feu monsieur Albert Robitaille. Elle était la fille de feu madame Olivine Laroche et de feu monsieur Charles Brown. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 17 août de 18h30 à 21h30 etcompter de 12h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Notre-Dame de Belmont. Madame Brown laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Robert (Marie-Josée Poulin), Michel (Diane Morin), Daniel (Isabelle Duchesneau) et Lynne (Michel Rodrigue); ses petits-enfants: Isabelle (Yves Boucher) et Janie (Simon Boily), Virginie (Carl Méthot), Raphaël (Emmanuelle Johnson) et William; Audrey (Jocelyn Blanchet), Simon (Élisa Beaudoin), Dominique (Sarah-Émilie Vallée) et Camille (François-Xavier Hotte); Marie-Frédérique (Jérôme Contet) et Marc-Antoine (Stéphane Anctil), leur mère Johanne Fortin et ses petit-enfants de cœur Alexia et Anthony; Richard (Jessica Thivierge), Aurèlie (Pierre-Luc Dubois-Paré), Maude (Francis Lachance) et leur père Pierre Drouin; ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Maëlla et Élizabeth; Eliane et Théo, Albert, Henri et Evelyne; Arnaud et Hubert, Louis et Raphaëlle; Maxime; Alyssa et Gabriel, Olivine, Lionel et Victor, Léo et Bernard ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Brown, Laroche, Labonté, Grondin, Mainguy, Robitaille et Moisan et des ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 5e étage de la Résidence Cardinal-Vachon pour leur dévouement, leur humanité et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca