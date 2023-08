DUCHESNE ROBERT, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 27 mai 2023, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédée madame Diane Duchesne, épouse de monsieur Yvon Robert, fille de feu madame Rita Molloy et de feu monsieur Gaston Duchesne. Elle demeurait à Montmagny.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Nadine (Deny Dubé), ses petits-enfants : Jade, feu Olivier, Emmy (Gabriel Chamberland) et Kim (Ariane Evans Garneau); ses arrière-petits-enfants : Annabelle, Jaxson et Riley; ses frères et sœurs: Jean-Paul (Diane Robert), Roger (Francine Paré), Céline (Pierre Boissonneault), Alain (Chantal Frédéric) et Claudette (Marcel Lachance) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était reconnue par sa grande générosité et par son amour inconditionnel pour sa famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.