GOULET, Marcel



À son lieu de travail (IPL), le 21 juillet 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé subitement monsieur Marcel Goulet, époux de madame Diane Laflamme. Il était le fils de feu Philippe Goulet et de feu Rolande Veilleux. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 9h30 à 12h25.Il laisse outre son épouse, sa fille Stéphanie (Steeve Roy); ses petits-enfants : Louis-Philippe et Rosalie Breton et Alycia Couture; les enfants du conjoint à Stéphanie : Rosalie et Alicia Roy; ses frères et sœurs : Nicole (Aimé Rouillard), Monique (Romain Corriveau), feu Hélène (feu Murielle Vallerand), Denis (Yolande Corbin), feu Gaétan (Céline Isabel), Doris (Yvon Godbout) et feu Julie. De la famille Laflamme, il laisse également dans le deuil sa belle-mère madame Pauline Labrecque (feu Rodrigue Laflamme), ses beaux-frères et belles-sœurs : Nelson, Michel (Mercedes Bisson) et Stéphane (Jacinthe Godbout) ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les arrangements funéraires ont été confiés à la