RACINE, Claire St-Hilaire



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 29 juillet 2023 à l'âge de 87 ans, nous a quittés dame Claire St-Hilaire, épouse de feu monsieur Raoul Racine. Elle était la fille de feu monsieur Georges St-Hilaire et de feu dame Elmire Dufour. Elle demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 11h à 12h auLes cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants et ses belles-filles : Réal (Sandra Noël), Nancy, Richard (Martine Cauchon); ses petits-enfants adorés : feu Bianca (Nicolas Verreault), Jonathan, Lydia et Véronique Alarie; ses arrière-petits-enfants : Jordan et Logan Verreault, Léa Racine, Emma et Kara Alarie; ses sœurs et sa belle-sœur : Léa (feu L. Wilfrid Atkins), feu Raymond (Yolande Saillant), Nicole et elle était la sœur de feu Bertrand, feu Aurèle (feu Murielle Cauchon). Elle quitte également son beau-frère et belles-sœurs de la famille Racine : feu Roger (Carmelle Tanguay), Jean-Guy (Étiennette Bouchard) et elle était la belle-sœur de feu Yvette (feu Côme Tanguay), feu Louise (feu Ange Lys Tanguay), feu Lucien (feu Pierrette Tremblay), feu Gabriel (feu Rachel Gagnon), feu Louis (feu Lise Tremblay). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).