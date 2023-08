BROCHU, Jean-Marie



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 21 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Brochu, époux de feu dame Claire Lamontagne, fils de feu dame Lucille Ruel et de feu monsieur Wellie Brochu. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Brigitte (André Dussault), Bernard (Marie-Josée Dussault) et Robert; ses petits-enfants : Sarah-Maude, Olivier, Charles-André, Anne-Marie, Simon-Philippe, Marc-Antoine, Émile, Charles-Édouard et Vincent; son frère et ses sœurs : Gilles (feu Nicole Beaumont), Mariette (Serge Reglain) et Hélène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne: Pierrette (feu Roland Gingras), feu Guy (feu Betty Landry), feu Louise (feu Georges Brunelle) et Gaston (Yvonne Dubois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis très chers. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'I.U.C.P.Q. pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org