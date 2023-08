BLAIS, Gaston



Au CHSLD de Montmagny, le 17 juin 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Blais, époux de dame Solange Nadeau. Il était le fils de feu monsieur Ovide Blais et de feu dame Gérardine Tanguay. Il demeurait à Sainte-Apolline. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 11 h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Apolline-de-Patton. Il laisse dans le deuil son épouse des 60 dernières années dame Solange Nadeau. Il était le père de Marielle Blais (Sébastien Bisson), Suzanne Blais (Francis Therrien) et Gaétan Blais (Mélanie Tremblay) et le grand-père de Rose-Marie Therrien, Alexandre Therrien, Alice Blais, Marguerite Blais, Jeanne Blais, Mathis Bisson et Jacob Bisson; ses sœurs : feu Rosanne Blais (feu Émile Therrien), feu Germaine Blais (1ères noces feu Joachin Nadeau, 2e noces feu Joseph Bernier), Hélène Blais (feu Joseph Couture) et Jeannine Blais (feu Jean-Baptiste Couture, Raynald Bernard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau : Irène Nadeau (feu Yvon Mercier), feu Yvon Nadeau (Jeannine Farly), feu Léo Nadeau (feu Françoise Théberge) et Florian Nadeau (Nicole Blouin); ses filleules : Lise Mercier (Guy Dessureault), Colette Couture (Alain Gagnon), et son filleul feu Guy Therrien (Christine Marceau, Gérard Therrien), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis(es). Merci au personnel médical, soignant et aux intervenants du CHSLD de Montmagny pour leur bon dévouement, leur accompagnement et la qualité de leurs soins ainsi que l'accueil chaleureux apporté à sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction a été confiée à la