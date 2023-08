DAIGLE, Louise



Entourée de l'amour de sa famille, dans le calme et la paix, est décédée madame Louise Daigle, à l'âge de 83 ans et 5 mois, à l'hôpital l'Enfant-Jésus à Québec.Elle était la fille de feu monsieur Albert Daigle et de feu madame Rose-Hélène Chabot. Madame Daigle laisse dans le deuil ses sœurs : Marcelle (Clément Proulx), Nicole (Jean-Paul Deraps), Lucette (Jacques Ouellet), Maryse (Michel Presseau), Marie-France (feu Siméon Chénard), Suzanne et Christiane (Gaétan Desmeules); ses frères : feu Jacques (Dolorès Thériault), feu André, feu Alphonse (Monique Canuel) et Charles (Jacqueline Poirier); ses filleuls : Guylaine Desmeules et Patrice Presseau, ainsi que plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis très chers. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLouise tenait à remercier tout le personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour l'attention, l'empathie et les soins prodigués.