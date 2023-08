DELISLE, Jacques (Jack)



Le 21 juillet 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jacques (Jack) Delisle, époux de madame Marie Genest, fils de dame Jeannine Bisson et de feu monsieur Albert Delisle. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Jeannine et son épouse Marie; ses frères et sœurs : Carole (Gilles Fournier), Michel (Lorraine Pigeon), France (feu Eric Morissette, Daniel Lessard), Richard (Pauline Guay), Johanne et Nancy (Gilbert Ruel) ainsi que sa belle-mère Madeleine Dion (feu Théo Genest), ses beaux-frères, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre intégré en cancérologie, celui du CRCEO ainsi que celui de l'Hôpital Hôtel-Dieu-de Québec . Un merci particulier au Dre Emilie Caron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation procure, https://www.procure.ca/