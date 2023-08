FRENETTE, Réjean



Au Centre d'hébergement de Pont-Rouge, le 14 juillet 2023, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réjean Frenette, fils de feu madame Annette Julien et de feu monsieur Jean-Charles Frenette. Il demeurait à Pont-Rouge, autrefois à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là au cimetière Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Portneuf, sous la direction duMonsieur Frenette laisse dans le deuil son fils Patrick (Julie Lépine). Il était le frère et le beau-frère de feu Christianne (Pierre Beaumont), Denis (Line Vallée), feu Sylvain. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, ses nièces : Christine Julien (Martin Gingras), Annie Julien (Eric Genois), Caroline Beaumont (Philippe Gingras), plusieurs cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca