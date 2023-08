FORTIN ROSEBERRY, Gilberte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gilberte Fortin, épouse de feu monsieur O'Neil Roseberry. Elle demeurait autrefois à Saint-Pamphile et depuis quelques années à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Lucien Bélanger), Alain (Claudette Collin), France, Liette (Denis Dufresne) ; ses petits-enfants : François et Vincent Roseberry (Geneviève Masson), Justine Tremblay (Sharbel Kantati) ; son arrière-petite-fille Zoé. Elle était la sœur de : feu Thérèse, feu Jeannine, feu Louisette. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Fortin et Roseberry, ses neveux et nièces, autres parents et ses ami(es)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Les Marronniers de Lévis. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour de la célébration à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.