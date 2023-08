PELLETIER, Marc



À Lévis, le 5 août 2023 à l'âge de 57 ans est décédé Monsieur Marc Pelletier, fils de feu Gaston Pelletier et de Aline Laurendeau. Il était l'époux de Madame Kim Fournier et demeurait à Lévis (secteur Pintendre). Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa mère Aline Laurendeau, ses fils : Olivier et Thomas, ses sœurs : Sylvianne (Michaël Kups), Nancy (Rhéault Lévesque), feu Liette, ses beaux-parents : Jacques Fournier et Lyse Gaudreau, sa belle-sœur Nadia Fournier (Christian Gaudreau), ses neveux et nièces : Émilie Kups, Sandrine Fournier et Antoine Gaudreau ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci au docteur Jean Kronstrom pour son soutien continu tout au long de la maladie ainsi qu'à ses amis qui l'ont accompagné jusqu'à ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer https://cancer.ca/fr/ Des Formulaires seront disponibles au complexe. La famille recevra les condoléances au complexele samedi 12 août de 14h à 17h.