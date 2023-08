RAMSAY, Yvonne Couture



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 août 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yvonne Couture, demeurant à Lévis. Elle est allée rejoindre son époux Jacques Ramsay, ses parents, ses beaux-parents, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François, Brigitte (Michel Chamberland) et Martyne (Mario Brochu); ses petits-enfants : Joseph-Alexandre, Andrée-Anne (Francis Morin), Olyvia (Samuel Côté), Bianka (André-Philippe Pouliot) et Élizabeth (Mathieu Jean); ses arrière-petits-enfants : Frédérique, Zachary, Laurence, Chloé, Gabriel, Hubert et Madyson; ses belles-soeurs : Colette Ramsay, Alyne Nadeau, Louise Lévesque, Hélène Bernard et Pierrette Héon; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un gros merci à Marc-Antoine et à l'équipe du 4ème étage des Résidences du Précieux-Sang. Nous remercions également tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée.Elle a été confiée au