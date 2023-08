CANTIN, Père Claude, r.s.v.



À la résidence Saint Brigid's Home, le 31 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé le père Claude Cantin, religieux de St-Vincent de Paul. Il est né le 26 avril 1932 en la paroisse Notre-Dame de Grâce de Québec.Il était le fils de feu monsieur Henri Cantin et de feu madame Ida Hébert (dit Le Comte). Il est entré au noviciat le 1er juin 1952, il a prononcé sa première profession religieuse le 15 août 1953, ses vœux perpétuels le 15 août 1956, et il a été ordonné prêtre le 28 mai 1959. Le père Cantin a exercé son ministère à la Villa Mont-Joie du lac Simon, à l'Institut Dominique-Savio de Montréal, au Patro St-Charles de Trois-Rivières, à l'O.T.J. de Montmagny, au camp Lacorne en Abitibi, à la colonie St-Côme, à Donnacona, à l'Oasis Notre-Dame, et au Patro Roc-Amadour. En 1986, il fut nommé missionnaire à Isiro, Congo. De retour au Québec, en 1998, il fut curé à Québec (Sainte-Angèle-de-Saint-Malo). Ensuite, il a fait du ministère à Whitehorse, Yukon, puis à Thetford-Mines, et à Rivière-à-Pierre. Sa santé l'obligea plus tard à déménager au Domaine de Bordeaux, puis au CHLSD St Brigid's Home. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associés(es) et le agrégés(es) aux RSV. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs : Pierrette Renaud, Monique Coulombe et Bernadette Genêt et de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses proches : ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs : Charles-Henri (Françoise Roy), René (Marie-Blanche Lafond), Norbert (Yvette Rousseau), frère Jean-Maurice, o.m.i., Gaston (Pauline Talbot), Monique (Marc-André Boucher), André, Cécile (Henri Poitras), Gérard, Rosaire (Raymonde Pichette), Gilles (Louise Bergeron) et Denis. Le père Claude Cantin sera exposé dansle jeudi 17 août 2023 de 19h à 21h, et vendredi 18 août de 9h à 10h15.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Belmont. Prière de compenser l'envoi de fleurs pour un don fait à : Les Charités RSV (pour la mission du Congo), 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec (QC), G1N 3G5. Tél. : 418-650-3441, poste 315.