GRENIER, Gérald



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gérald Grenier décédé le 8 août 2023 au CHSLD de Sainte-Croix à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu Victoria Sévigny et de feu Émeric Grenier. Natif de Joly, il résidait depuis quelques années à Sainte-Croix de Lotbinière. La famille recevra vos condoléancesde 14h à 14h30, auIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Yolande (feu Louis Lagacé), Fernande (feu Joseph Rousseau), Patrick (Henriette Tremblay), Benoît (Patricia Harris), Denise (André Côté), Jean-Paul (Raymonde Frenette), Ginette (Lucien Laroche) ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour les bons soins et leur bienveillance.