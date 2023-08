TRUDEL, Jeannine



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juillet 2023, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannine Trudel, épouse de feu monsieur Jean-Luc Demers, fille de feu dame Jeanne Petit et de feu monsieur Rodolphe Trudel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Marc Demers; sa soeur Pierrette; sa belle-sœur Georgette ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 13e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 18 août 2023, de 15 h à 17 h et de 18 h à 21 h,de 10 h à 13 h 15.La mise en terre du corps aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en toute intimité le lundi 21 août 2023 à 13 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.