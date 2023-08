BERGERON GARNEAU, Denise



À la résidence du Manoir de l'Ormière de Québec, le 21 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Denise Bergeron (Garneau). Elle était l'épouse de feu Fernand Garneau, fille de feu Simone Genest et de feu Désiré Bergeron. Native de Saint-Antoine-de-Tilly, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.suivie de la mise en terre des cendres à 12 heures. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Jacques Garneau), Sylvie (Richard Matte), Gaétan (feu Line Berthelot), Diane (Alain Bujold) et Hélène; de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ainsi que tous les membres des familles Bergeron et Garneau et ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Manoir de l'Ormière pour les bons soins prodigués.