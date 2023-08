LECLERC, Renée



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Renée Leclerc, épouse de feu Lucien Fortin, fille de feu madame Florence Veilleux et de feu monsieur Charles-Edouard Leclerc. Elle demeurait à Pont-Rouge.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. Elle laisse dans le deuil sa fille Julie et son fils Mario ; ses frères et sa sœur : Lise (feu Joseph Noël), Gilles (Denise Laliberté), Rémi (feu Thérèse Paquet) et Guy (Francine Godbout) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Marc-Aurèle et le personnel des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.