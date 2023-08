GALARNEAU, Marguerite



Au CHUL, Québec, le 26 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marguerite Galarneau, fille de feu madame Marie-Ange Leclerc et de feu monsieur Chrysostome Galarneau. Elle demeurait à Québec, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 10 h 30,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Galarneau était la soeur et la belle-soeur de feu Gisèle, feu Lucille (feu Freddy Walsh), feu Anita (feu Paulin Godin), feu Edgar, feu René (Huguette Vaillancourt). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CHUL et de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org