DEMERS, Roland



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juillet 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roland Demers, époux de feu Madame Georgette Cantin, fils de feu Joseph Demers et de feu Maria Bégin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Florence Dumont), Danielle (Serge Fournier), Langis (Woon), ses petits-enfants: Isabelle Demers (John Graham), Christian Demers (Edeluisa), Charles-Antoine Demers (Sarah), Marie-Michelle Demers (Adriãn) Elisabeth Demers, Catherine Demers (Nicolas), Matthew Demers, ses arrière-petits-enfants : Soleil Frédérique, Andrew, Trevor, Phoenix, Isla, Sierra, Raya, Declan, Aviana, Alfie, Félix, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Demers et Cantin ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au Complexe :de 9 h à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/ ou à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/