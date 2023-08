LECLERC, René



Paisiblement à son domicile entouré de l'amour des siens, le 22 juillet 2023, est décédé, à l'âge de 69 ans, monsieur René Leclerc, conjoint de Chantale Tremblay. Il était le fils bien-aimé de feu monsieur Georges Leclerc et de feu dame Émilienne Petitclerc, fondateurs des boutiques Leclerc Chaussures. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances en :de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière paroissial. Outre Chantale Tremblay, sa conjointe des 42 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants: Corinne Tremblay (Alain Gaudreault), François (Joannie Rousseau) et Stéphanie (Martin Allard); ses petits-enfants chéris : Alexis, Nathan, Kylie, Lilianne, Michel et par alliance, Ludovick, Éliot et Arianne; ses frères et ses soeurs : Nicole, Diane (feu Richard Girard), Pierrette (Daniel Juneau), Claude (Viktoria Kruhliy), Suzanne (feu Claude Jobin), Guy (Danielle Leclerc), Louise et André (Raymonde Alary); font également partie de cette grande famille : feu Michel Couture, feu Jocelyne Bédard et Marie-Line Tessier; la mère de Corinne, Carolle Tremblay; les membres de la famille de sa conjointe : feu Serge, Sylvain (Agathe Martel), Ghislain (Lise Gauthier), feu Diane (feu Denis Maltais), Christian (feu Andrée Bouchard), Jacinthe (Claude Richard), Robert, feu Rémi, feu Régis, Myriam et Carl (Hélène Brassard); ses filleuls : Jonathan Leclerc et Yohan Tremblay; sa tante Lucille Petitclerc; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines; amis très chers, anciens collègues de travail à la Sûreté du Québec (St-Ambroise, St-Raymond, Québec Métro et Unité d'urgence), anciens collègues des pompiers volontaires de St-Augustin-de-Desmaures, amis de la région de Samana en République Dominicaine, les membres de la grande famille de l'organisme Casira ainsi que de très bons voisins. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la fondation du CHU de Québec. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/.