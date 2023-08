BÉLANGER, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bélanger, époux de Denise Rancourt, fils de feu Maurice Bélanger et feu Madeleine Rochefort. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères : Jean et André; sa sœur : Jeannine ( Ghislain Blais); son beau-frère: Jacques Rancourt; ses neveux et nièce : Jonathan et Mélanie Bélanger, Thomas et Alex Rancourt et Francis Blais; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Par respect pour ses dernières volontés, son corps sera incinéré et les cendres seront disposées selon son désir.Pour ceux qui voudraient manifester leur sympathie, vous pouvez le faire sur le site de la maison funéraire Groupe Garneau, par des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation Maurice Tanguay.