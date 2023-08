BLOUIN, Monique Guillemette



Au Centre Vigi Santé CHSLD de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 27 juillet 2023, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Monique Guillemette, épouse de feu monsieur Georges Blouin. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Guillemette et de feu dame Marguerite Bouffard. Elle demeurait à Berthier-Sur-Mer jusqu'en 2018. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-Sur-Mer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jean-Denis Boulet), André (Anne Mercier), feu Sylvie (Guy Lévesque), ses petits-enfants : Mélanie Michaud (Éric Côté),Steve Michaud (Marie Mazza), Dave Lévesque (Sabryna Bédard) et Sophie Lévesque, ses arrière-petits-enfants : Xavier, Océane, Alessio, Mykenna, Malcom, Jackson et Dale, ses frères et sœurs : feu Roger (feu Jeannette Talbot), feu Jean-Guy, feu Jeannine, Noëlla (Jean-Pierre Samson), Yves (Solange Lavoie), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Gertrude (feu Adolphe Gagné), feu Robert (feu Mariette Rousseau), feu Jean-Noël (feu Nicole Massé), feu Claude (Aline Collin), feu Charlotte (feu André Breton). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial est adressé au Dre Catherine Blanchet ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Michel-de-Bellechasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. La direction a été confiée à la