FAUCHER, René



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 juillet 2023, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé René Faucher. Il laisse dans le deuil Suzanne, son épouse bien- aimée et sa fille Natalie (Hugo Martin). Il demeurait à Québec.Il rejoint sa mère, Marguerite Mauger et son père, Louis Faucher ainsi que sa sœur Ghislaine Faucher (Claude Ferland) et ses frères Jean-Louis Faucher (Louise Légaré) et Lionel Faucher (Jeannette Chantal) qui l'ont précédé.Il était également le beau-frère de feu André Lelièvre (feu Colette Paré), de feu Jean Lelièvre (feu Murielle Laperrière, Cécile Michaud), de feu Gilles Lelièvre (Claudette Turcotte) et de feu Jacques Lelièvre (Pauline Guay). Il laisse aussi dans la tristesse de son départ, ses neveux et nièces qu'il appréciait beaucoup ainsi que ses deux filleuls, Simon Faucher et Louis Savoie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres auUne cérémonie en son hommage sera célébrée au salon funéraire le même jour àLa mise en niche des cendres se fera le lendemain à 14h au Cimetière Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation ou un organisme de votre choix.