De la valeur de la constance en amour

Après avoir fait une formation en arts, notre fille terminera cette année son bac en éducation. Depuis la fin de son secondaire, elle a avec son copain une relation faite de hauts et de bas, mais qui semblait vouloir perdurer dans le temps, si je me fie à ce qu’elle m’en disait toujours.

Mais la semaine dernière, je l’ai retrouvée dans un état lamentable, après qu’une amie lui eut appris que son copain la trompait de façon régulière avec une de ses anciennes collègues de classe. Ayant ramassé ma fille à la petite cuillère, je voulais en savoir plus pour comprendre son absence de volonté de mettre ce garçon à la porte illico.

C’est là que le chat est sorti du sac. Elle m’a appris qu’il la trompait depuis longtemps, mais qu’elle fermait les yeux volontairement pour ne pas avoir à se séparer de lui. Comme elle ne se sent pas à la hauteur de ce garçon, qui selon moi ne lui va pas à la cheville, et qu’elle a peur de le perdre, elle se dit prête à vivre l’odieux d’être trompée.

Son principal argument est de me dire que vu qu’elle a tout le temps le nez dans ses livres, que la vie sexuelle est souvent en option pour elle, elle ne voit pas pourquoi elle s’offusquerait que son amoureux butine ailleurs. « Après tout me dit-elle, ça ne me fait pas mal ! »

Un peu plus et je tombais en bas de ma chaise. C’est quoi ce retour aux années 50 que ma fille accepte de subir ? On ne l’a pas élevée comme ça quand même! Pour me prouver qu’il n’y a rien là, elle m’a dit qu’ils s’étaient officiellement donné, l’un à l’autre, le droit d’aller voir ailleurs, à la condition de revenir au bercail ensuite.

Mais comme le bercail que ma fille offre gratuitement à ce garçon, qui ne paie d’ailleurs que quelques frais connexes pour y habiter, c’est mon mari et moi qui l’assumons et on n’a pas du tout envie d’être les dindons de la farce. On songe à lui couper les vivres pour qu’elle comprenne.

Mère indignée

Vous payez le loyer, mais c’est elle qui gère sa vie amoureuse. Votre fille me semble avoir un urgent besoin de construire son estime d’elle-même tout en terminant son bac. Lui couper les vivres me semblerait déplacé, mais lui offrir une bonne thérapie serait plus efficace pour comprendre qu’elle se fait exploiter.