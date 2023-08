ALAIN, Roger



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 juillet 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Roger Alain, époux de madame Monique Bernier, fils de feu madame Yvonne Desroches et de feu monsieur Lucien Alain. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie et Caroline; son petit-fils Étienne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille souhaite remercier tout le personnel de l'aile des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer Québec. Site Web : https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles sur place.