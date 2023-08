Découvrez ces jumeaux des Giants de San Francisco aux statistiques presque similaires

Il est plutôt rare de voir des frères jumeaux évoluer dans le baseball majeur et encore moins dans la même équipe. Cependant, les Giants de San Francisco peuvent compter sur deux lanceurs jumeaux du nom de Tyler et Taylor Rogers et ils ont des statistiques quasi identiques.

Taylor a une moyenne de points mérités de 2,52 tandis que celle de Tyler est de 2,54. Taylor a amassé 46 retraits au bâton depuis le début de la saison soit un de plus que son frère jumeau qui en a récolté 45.

Finalement, les releveurs ont la même moyenne de buts sur balles et de coups sûrs accordés combinés par manche lancée qui s’élève à 1,09.

Tyler a joué l'entièreté de ses cinq saisons dans les majeurs avec l’équipe de San Francisco tandis que Taylor a passé huit campagnes jusqu’à présent dans la grande ligue avec quatre équipes différentes. Il s’agit des Twins du Minnesota, des Padres de San Diego, des Brewers de Milwaukee et finalement les Giants de San Francisco.

Les natifs du Colorado sont le quatrième duo de jumeaux dans l’histoire des majeurs à évoluer dans la même formation.

Les derniers sont José et Ozzie Canseco (Athletics d’Oakland en 1990), Eddie et Johnny O'Brien (Pirates de Pittsburgh 1953 et 1955-58) ainsi que Joe et Red Shannon avec les Braves d’Atlanta en 1915.