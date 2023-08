Des Montréalaises réinventent la façon d'acheter et de boire le lait végétal... en plus de réduire la pollution

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Des pionnières fabriquent à Montréal des laits végétaux sous forme de pâte concentrée hydratable, ce qui dispense du sempiternel contenant de carton dont on utilise des millions d’unités juste au Québec chaque année.

Le spectacle de la pâte d’avoine agglomérée en filaments entortillés au fond d’une bouteille d’eau a quelque chose d’ahurissant.

On dirait un cerveau. (Allez voir la photo plus bas, vous comprendrez ce que je veux dire.)

Après avoir pressé le contenu d’un sachet de mixture beige, Annie Lafleur referme la bouteille à l’effigie de sa compagnie, Dam, et la secoue quatre ou cinq fois, sans y mettre une énergie folle.

Abracadabra: le «cerveau» a disparu.

La bouteille contient maintenant du lait d’avoine concentré partiellement dilué.

«Je remplis jusqu’au goulot pour compléter le litre, et voilà: on a le produit final!» s’exclame Mme Lafleur.

Processus simple

Si simple que ça? Je pensais que la reconstitution du lait d’avoine allait nécessiter au moins un brassage vigoureux. Même pas.

«Pour notre lait d’arachide au chocolat, il faut utiliser un malaxeur ou un mélangeur à main, ce n’est pas la même matière», nuance-t-elle.

Alors que le lait de vache déshydraté ne retrouve pas son goût naturel lorsqu’on le redissout dans l’eau, son vis-à-vis et rival végétal, lui, s’accommode parfaitement de cette métamorphose.

Je déguste. Excellent (et ce, même tiède). J’ai l’habitude du lait d’avoine depuis que l’infirmière de ma clinique m’a sermonné au sujet des fibres...

Ce lait d’avoine Dam me semble plus onctueux, plus velouté, que la version industrielle que j’achète en cartons de 2 litres au supermarché.

La liste des ingrédients est laconique: avoine sans gluten, huile de tournesol du Québec, sel de l’Himalaya, amylase. C’est tout.

«La manière normale de faire le lait végétal est de filtrer et de pasteuriser le produit, ce qui laisse des résidus. Notre approche est différente: il n’y a pas de résidus et pas de pasteurisation», dit Mme Lafleur.

Photo Louis-Philippe Messier

Le sceau de 4 kilos de pâte permet de constituer 36 litres; celui de 16 kilos, 144 litres.

«Ça en prend de la place, 144 cartons de lait! Et c’est lourd! Ça coûte cher à livrer! En le vendant sous forme de pâte, on s’épargne non seulement le carton, mais l’espace de stockage et le transport», résume Mme Lafleur.

C’est lors d’un voyage en Australie où elle travaillait comme barista que la femme d’affaires de 28 ans, originaire de Beaconsfield, a appris comment préparer du bon lait d’amande maison.

Lorsqu’elle a voulu commercialiser son lait haut de gamme biologique et cru au Québec, elle s’est butée à un obstacle: la périssabilité du produit.

Bon pendant un an

«C’est là que l’idée d’une pâte à reconstituer est née: une fois notre lait hydraté, il dure de 5 à 7 jours au frigo, mais sous forme de pâte il se préserve un an à la température de la pièce.»

Mme Lafleur et ses complices, la nutritionniste et barista Rebecca Lahiani et l’ingénieure alimentaire Manon Caron, ont bien voulu me recevoir dans leur usine de Rosemont, à une condition: je ne devais pas photographier, ni décrire, les machines et les appareils.

«Il y a beaucoup de recherche et développement derrière ce que nous faisons et nous ne révélerons pas nos procédés», explique Mme Lafleur.

Des cafés partout au Québec, surtout ceux qui observent l’éthique zéro déchet, utilisent les laits Dam, ainsi que des boutiques spécialisées.

Photo Louis-Philippe Messier

Dans la boutique en ligne de Dam, étrangement, il n’y a pas de compromis entre le sachet de pâte qui donne un litre à 5$ et le sceau de 4 kilos pour 36 litres à 144$. À quand un compromis entre ces extrêmes?