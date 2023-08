LEMIEUX, Yvan



Au foyer Saint-Joseph de Lévis, le 1er août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvan Lemieux, époux de madame Lucienne Comeau, fils de feu Maurice Lemieux et de feu Berthe Langis. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Mélanie Héon), Josée (Michel Cordeau), François et Julie; ses petits-enfants : Roxanne, Luke, Steven, William, Mathilde, Laurent, Charlotte et Émile; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil la fille de son épouse Sylvie; les petits-enfants de son épouse: Jordan, Dylan et Brandon; ses frères et sœurs: feu Gisèle (Rodrigue Breton), Gilles (Édith Vaillancourt) et feu Louise (Robert McNaugton); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Comeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 12 août à 16 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".