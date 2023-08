FILION, Fernand



Au CHSLD St-François, le 2 août 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Fernand Filion. Il était l'époux de madame Cécile Chevarie, fils de feu dame Mary Turgeon et de feu monsieur Henri Filion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile; ses enfants : Ginette (Marc Langlois), Christiane (feu Gilles Déry) et Alain (Lise Turcotte); ses petits-enfants : Mélanie, Marc, Mélissa, Pascal, Marie-Pier, Sarah, Pier-Luc et Maxime; ses arrière-petits-enfants : Jérôme, Laurence, Audrey, Amély, Clara, Samuel, Raphaëlle, Elie, Sacha, Laurent, Victor et Jackson; son beau-frère Denis Walsh; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs de même que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Filion et Chevarie. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-François pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org