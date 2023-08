RACINE, Clermont



À son domicile, le 25 juin 2023, à l'âge de 58 ans et 9 mois, est décédé monsieur Clermont Racine, fils de feu madame Simone Arseneault et de feu monsieur Jean-Marie Racine. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Il laisse dans le deuil ses enfants : Kevin Racine, Dave Boutet (Mélissa Dery), Jessie Boutet, Maxime Boutet et Shani Racine; ses petits-enfants : Andréa Boutet et Maéva Paquin. Il était le frère de Daniel (Diane Morin), Diane (Pierre Amstrong), Pierrette (Daniel Bluteau), Raymonde (Jacques Langlais), feu Raynald et feu Serge; la mère de son fils Kevin, Sonia Légaré, la mère de ses enfants, Dave, Jessie et Maxime, Anne Boutet, la mère de sa fille Shani, Ginette Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à son médecin de famille, Dr Yves Bolduc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix.