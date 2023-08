SAILLANT, Jeanne d'Arc Payette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 24 juillet 2023, entourée de l'amour de ses proches, est décédée notre mère chérie à l'âge de 94 ans et 4 mois, madame Jeanne d'Arc Payette, épouse de feu monsieur Gérard Saillant, fille de feu madame Rosalia Bédard et de feu monsieur Albert Payette. Elle demeurait à la résidence Le Samoa à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 18 août 2023, de 16 h à 21 h etLa mise en crypte se fera le lundi 21 août 2023 en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Marie-Rose Bédard), Christiane (feu Émile Bergeron), Paule (Denis Marcoux), Marthe (feu Deny Lamothe), Josée (Daniel Imbeault), Jocelyn, Anne (feu Kurt Geisler) et Éric (Véronique Lapointe); ses petits-enfants : Steve Saillant (Karine Allaire), Carl Saillant, Yannick Saillant (Jennifer Tardif), Sébastien Saillant, Byanca Saillant (Vincent Longpré Croteau), Vanessa Imbeault (Marc-Antoine Noël), Emmanuelle Bergeron (Kevin Labbé), Kevin Geisler, ainsi que Thomas et Raphaël Saillant; ses arrière-petits-enfants : Darick, Nathan, Tristan, Maïka, Alyson et Emylee, ainsi que de nombreux neveux et nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée et qu'elle aimait, son époux Gérard, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Samoa ainsi que les docteures Nathalie Boudreau et Johanne Landry du département de soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement, ainsi que leurs collègues pour leur dévouement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Fondation du CHU de Québec.Site Web : Fondation du CHU de Québec: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Société Alzheimer de Québec : www.societealzheimerdequebecDes formulaires seront disponibles sur place.