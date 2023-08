RACINE, Raymond



Au CHSLD Côté Jardins, le 9 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Racine, fils de feu dame Marie-Anne Gauthier et de feu monsieur Joseph Racine. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Hélène-Andrée; sa petite-fille Julianne; sa soeur Irène (Réal Aubin); une amie très chère Rolande Tremblay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins particulièrement Charlotte et Frank pour les excellents soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Tite-des-Caps à 15 h 15 avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.