Énergie nucléaire: «Il y a des décisions capitales qui se prennent et on ne sait rien», déplore l’opposition

Le gouvernement Legault doit exposer publiquement les raisons qui le poussent à demander à Hydro-Québec d’étudier la possibilité de remettre en fonction la centrale nucléaire de Bécancour, selon les partis d’opposition.

«Il y a des décisions capitales qui se prennent et on ne sait rien», a pesté le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, dans une déclaration écrite.

M. Tanguay réagissait à la révélation du Journal selon laquelle le nouveau patron d’Hydro-Québec, Michael Sabia, enclenche une étude de faisabilité sur la relance de la centrale nucléaire Gentilly-2, inactive depuis 2012.

«Le retour au nucléaire est une énorme décision et il est impératif d’entendre les Québécois et les experts avant d’aller de l’avant, poursuit-il. Il est inacceptable que l’avenir énergétique de notre nation soit décidé à huis clos, derrière des portes closes.»

Pour ces raisons, les libéraux sont d’avis que le gouvernement doit lancer le plus vite possible une discussion nationale sur l’énergie, comme ils le réclament depuis des mois.

Est-ce que le Québec peut retourner vers le nucléaire? Explications d’Yvan Cliche, chercheur en énergie au Centre d’études et de recherches internationales au micro d’Alexandre Moranville-Ouellet via QUB radio:

Inquiétant, dit QS

Le son de cloche est le même chez Québec solidaire, qui réitère sa demande que le nouveau président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, passe en commission parlementaire pour exposer sa vision de l’avenir énergétique du Québec.

«On a fait le choix collectif de se sortir du nucléaire au Québec. C’est inquiétant que Michael Sabia et Pierre Fitzgibbon veuillent aujourd’hui rouvrir le dossier sans avoir fait la démonstration que c’est nécessaire pour remplir nos objectifs de transition écologique et sans le moindre débat public», a déclaré le député de QS Haroun Bouazzi.

Une décision qui s’imposait à l’époque

Ministre dans le cabinet Marois quand la décision de fermer la centrale de Bécancour a été prise en 2012, le député péquiste Pascal Bérubé estime qu’il s’agissait à l’époque d’un choix «lucide quant à l’avenir du nucléaire».

«C’est la décision qui s’imposait dans les circonstances, compte tenu de l’avenir énergétique du Québec, des coûts de rénovation de la centrale, du côté environnemental», explique-t-il en entrevue, en soulignant au passage que cette décision a eu un coût politique important pour le gouvernement Marois.

Néanmoins, le député péquiste refuse de se prononcer sur la faisabilité d’une réouverture de la centrale, même si Hydro-Québec a déjà engagé environ 80 millions $ pour déclassifier la centrale nucléaire, et que la déclassification devait se terminer cette année.

Il estime que c’est plutôt au gouvernement de s’expliquer. «C’est une question de transparence. Si le gouvernement de la CAQ veut relancer le nucléaire, c’est à lui à s’expliquer bien avant Hydro-Québec.»

Quant aux conservateurs, ils dénoncent «l’incohérence» du gouvernement Legault en matière d’énergie, mais ils ne sont pas prêts à dire qu’un éventuel retour vers le nucléaire est une mauvaise idée.

«Le gouvernement refuse d’exploiter notre gaz naturel alors que son exploitation a une grande acceptabilité sociale [...], mais il ouvre la porte au nucléaire sans préalablement vérifier cette même acceptabilité sociale», a lancé Éric Duhaime.

Silence du côté du gouvernement

Le cabinet du ministre Pierre Fitzgibbon a préféré ne pas faire de commentaire, et a renvoyé la balle à la société d’État. «Hydro-Québec est au stade de l’analyse globale des options possibles pour accroître la production d’électricité pour décarboner le Québec», a-t-on indiqué dans une courte déclaration écrite.

Selon la société d’État, la décision d’étudier la possible réouverture du complexe nucléaire se justifie par la demande de plus en plus importante du Québec en énergie.

Rappelons que plus de 100 TWh additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité à l’horizon 2050, rappelle la société d’État.